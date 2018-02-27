النواب يرفض رفع الحصانة عن بوهندي بعد تنازل الشاعر وبوحسن عن الشكوى

2018-02-27 - 2:04 م

مرآة البحرين: رفض مجلس النواب في جلسته قبل قليل طلب وزير العدل والشؤون الاسلامية برفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي.

وجاء رفض المجلس بأغلبية كبيرة بعد أن أعلن كل من النائبين خالد الشاعر وجمال بوحسن عن تنازلهما عن الشكوى المرفوعة من قبلهما ضد بوهندي.

وقال الشاعر وبوحسن أنهما سيبادران إلى سحب دعواهما من النيابة كبادرة حسن نية.