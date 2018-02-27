ثمانية قضاة جدد يؤدون القسم أمام المجلس الأعلى للقضاء
2018-02-27 - 2:13 م
مرآة البحرين: استقبل عبدالله البوعينين- رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء صباح يوم الإثنين 26 فبراير/شباط 2018 القضاة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا، وفق أمر ملكي رقم 13 لسنة 2018.
1- القاضي جواهر عادل العبد الرحمن - وكيل المحكمة الكبرى المدنية.
2- القاضي حسين سعيد زامل - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ ).
3- القاضي خليفة محمد الظهراني - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ ).
4- القاضي محمد عبدالله محمد صالح - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ).
5- القاضي سعود عبدالعزيز المالكي - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ).
6- القاضي عبدالوهاب محمد آل محمود - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).
7- القاضي أحمد علي المالكي - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).
8- القاضي محمد هشام المعاودة - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).
وأدى القضاة الثمانية القسم أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
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