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ثمانية قضاة جدد يؤدون القسم أمام المجلس الأعلى للقضاء

2018-02-27 - 2:13 م

مرآة البحرين: استقبل عبدالله البوعينين- رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء صباح يوم الإثنين 26 فبراير/شباط 2018 القضاة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا، وفق أمر ملكي رقم 13 لسنة 2018.

وكان أمر ملكي صدر بتعيين:

1- القاضي جواهر عادل العبد الرحمن - وكيل المحكمة الكبرى المدنية.

2- القاضي حسين سعيد زامل - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ ).

3- القاضي خليفة محمد الظهراني - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ ).

4- القاضي محمد عبدالله محمد صالح - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ).

5- القاضي سعود عبدالعزيز المالكي - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة ( أ).

6-  القاضي عبدالوهاب محمد آل محمود - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).

7-  القاضي أحمد علي المالكي - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).

8-  القاضي محمد هشام المعاودة - قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).

وأدى القضاة الثمانية القسم أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

 

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