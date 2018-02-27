2018-02-27 - 2:22 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة تجديد حبس النقابي المقرب من الحكومة علي البنعلي، لمدة عشرة أيام احتياطيا، على ذمة قضية متهم فيها بالاحتيال على مواطنين وبيعهم سبائك ذهبية بمبالغ لا تتناسب مع قيمتها السوقية.

كان مواطنان قد تقدما ببلاغين اتهما فيهما البنعلي ببيعهما سبائك ذهبية، مقابل سندات مديونية تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دينار، ثم اكتشفا أن أثمانها تتراوح بين ألف وألفي دينار فقط، وعندما حاولا مراجعته طالبهم بتسديد المبالغ التي وقعوا عليها وإلا فإنه سيتوجه بسندات المديونية إلى المحكمة. وتشير المعلومات إلى وجود عشرات السبائك التي منحها البنعلي لأشخاص، مقابل توقيعهم على سندات مديونية بمبالغ كبيرة، وتردد أن بعض هذه السبائك لا تحمل الدمغة الخاصة بالمشغولات الذهبية.