السجن سنتين و3 سنوات لخمسة متهمين بحرق إطارات على شارع البديع

2018-02-27 - 2:24 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإدانة خمسة متهمين بحرق إطارات والتجمهر على شارع البديع العام، بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول والحبس سنتين لبقية المتهمين.

وتقول السلطات أن المتهمين تجمعوا عند مقبرة المرخ، وقاموا بنقل نحو 11 إطارا ودبتي بترول وعدد من زجاجات المولوتوف والتوجه إلى شارع البديع العام، ووضعوها بالمكان المتفق عليه، وقاموا بسكب البترول عليها وإضرام النيران بها ثم فروا هاربين.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "تحريات شاهد الإثبات".

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة أنهم في 27 أغسطس/آب 2017 أنهم، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في الإطارات وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة اشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وكذلك حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار وذلك على النحو المبين.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.