السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بحرق دورية شرطة

2018-02-27 - 2:29 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين، مع إلزامهم جميعا بالتضامن بسداد 1190 دينارا قيمة الأضرار والتلفيات التي تعرضت لها المركبة.

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين الأول والثاني بقسط من الرأفة لصغر سنهما.

وتزعم السلطات أن المتهمين قاموا وآخرون مجهولون بسكب البترول، من على سطح أحد المباني على دورية للشرطة الواقفة بالقرب من مسجد درويش، ثم اشعلوا النار فيها بواسطة رمي زجاجتين حارقتين عليها، ما تسبب ذلك في احتراق أجزاء منها وقدرت التلفيات فيها بـ 1190 دينارا.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في 4 يوليو/تموز 2017، أشعلوا عمدا ومتهم حدث حريقا في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا ومتهم حدث وآخرون مجهولون زجاجات قابلة للاشتعال وذلك بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.