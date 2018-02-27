مبعوث سعودي يوجه دعوة لرئيس الوزراء اللبناني لزيارة المملكة

2018-02-27 - 2:38 م

الأسد. مرآة البحرين (رويترز): ذكر المكتب الصحفي لرئيس وزراء اللبناني سعد الحريري أنه تلقى دعوة من مبعوث سعودي لزيارة المملكة ليمهد الطريق لأول زيارة له منذ استقالته المفاجئة هناك في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المكتب الصحفي دون الخوض في تفاصيل إن الحريري تلقى الدعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا يوم الاثنين وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وكانت آخر زيارة للحريري للمملكة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وأعلن استقالته من هناك في خطاب بثه التلفزيون بعدها بيوم. واتهم مسؤولون لبنانيون السعودية بإجبار الحريري حليفها الوثيق على الاستقالة ووضعه قيد إقامة جبرية فعلية إلى أن تدخلت فرنسا. وتنفي السعودية ذلك.

وعاد الحريري إلى بيروت بعدها بأسابيع وعدل عن استقالته ليطوي صفحة أزمة أثارت مخاوف على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي.

وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".

وبعد عودته أكدت حكومته الائتلافية التي تضم جماعة حزب الله الشيعية اعتمادها سياسة النأي بالنفس عن الصراعات في العالم العربي. وتتهم السعودية حزب الله بشن حروب عبر الشرق الأوسط كوكيل لإيران.

وأعلن لبنان سياسة النأي بالنفس في 2012 لإبعاد البلاد عن الصراعات في المنطقة مثل الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. لكن حزب الله أرسل آلافا من مقاتليه عبر الحدود دعما للرئيس السوري بشار الأسد.