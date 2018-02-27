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فيديو: السيد الغريفي يشارك في عزاء شهداء الحرية بكرباباد
2018-02-27 - 3:07 م
مرآة البحرين: شارك رجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي في عزاء شهداء الحرية بمأتم كرباباد الشرقي، وفق ما أظهر مقطع مصور بثه نشطاء.
وتوفي الشهداء ميثم محمد وسيد قاسم سيد خليل وسيد محمود سيد عادل، فيما فقد الرابع حسن علي إبراهيم، في عرض البحر خلال محاولتهم الهرب من البحرين إلى إيران، فيما لم تتضح ملابسات وفاتهم.
ونعت الوفاق الشهداء وقالت إنهم حاولوا الهروب لإيران بسبب "انعدام الأمن والأمان لهم في وطنهم البحرين فخرجوا طالبين لأرض يأمنوا فيها على أنفسهم وحياتهم"، مؤكدة أن الشبان الثلاثة هم من "الشبان المطاردين الذين يعيشون تحت وطأة الملاحقات والضغط الأمني".
ويوم الجمعة الماضية 23 فبراير/شباط 2018 شارك عشرات الآلاف في تشييع الشهداء الثلاثة بمدينة قم الإيرانية.
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