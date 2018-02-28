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صحيفة الوسط تخلي مكاتبها بعد 9 أشهر من إغلاقها
مبنى جريدة الوسط
2018-02-28 - 5:15 ص
مرآة البحرين: أخلت صحيفة الوسط البحرينية الثلاثاء (27 فبراير/ شباط 2018) مكاتبها الواقعة في أبوصيبع تمهيدا لتسليم المبنى للمالك مطلع الشهر المقبل، بعد 9 أشهر من إغلاقها.
وأوقفت البحرين الصحيفة 5 يونيو/ حزيران 2017 بعد اتهامها بـ "نشر مقالا يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة"، في إشارة إلى مقال للكاتب قاسم حسين استعرض فيه الأحداث في حسيمة المغربية.
وتعتبر الوسط الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد حيث يمتقاسم الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء الصحف الأربع اليومية.
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