جمال بوحسن يعلن انسحابه من لجنة التحقيق في أملاك إبراهيم الدوسري (وثيقة)

2018-02-28 - 5:35 ص

مرآة البحرين: أعلن النائب جمال بوحسن (27 فبراير/ شباط 2018) انسحابه من لجنة التحقيق في ملكية الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري لأرض قام ببناء مجمع (الريم) عليها.

وقال بوحسن إنه اطلع على وثائق تظهر أن الأرض لم تكن مخصصة لبناء مدرسة وهو الأمر الذي جاءت لجنة التحقيق بسببه.

وكان مجلس النواب قد رفض، الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي بعد أن قرر النائب جمال بوحسن وخالد الشاعر سحب شكوى تقدما بها بحق بوهندي.

وكان النائب السابق محمد خالد قد قال إن رئيس الوزراء إدارة الجرائم الإلكترونية تتسبب في نشر الفتن بين الناس، بعد أسبوعين من نشر محادثات بين الوكيل بالمجلس الدوسري والنائب أنس بوهندي.

واعتقل الإعلامي محمد الشروقي بعد تلك التصريحات إلى جانب اثنين آخرين اتهما بالتشهير بأشخاص عبر تويتر، ويعتقد أنهم يديرون حساب نائب تائب.