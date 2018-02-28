البحرين: جمعية التربية السلفية تبدأ حملة جمع أموال جديدة للمعارضة في سوريا

2018-02-28 - 3:41 م

مرآة البحرين: بدأت جمعية التربية الإسلامية (سلفية) بحملة جديدة لجمع المال لجماعات معارضة في سوريا تحت ذريعة "المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وقالت الجمعية عبر حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إنها أطلقت (الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018) "حملة المثنى لإغاثة الغوطة بسقف 200 ألف دينار (حوالي 532 ألف دولار أمريكي)"، مشيرة إلى أنها تستقبل التبرعات في مقرها الرئيسي بأم الحصم، أو أي من فروعها الأخرى بالبحرين.

وفي منشور آخر، نشرت الجمعية السلفية المتشددة، صورا لأحد العاملين في الجمعية وإلى جانبه حزمة من الأموال قائلة إن إحدى النساء تبرعت بمبلغ 20 ألف دينار بحريني (حوالي 53 ألف دولار أمريكي)، بهدف إرسالها إلى سوريا.

وكانت الجمعية السلفية قامت منذ العام 2011 بعدد من الحملات لجمع المال من أجل إرساله إلى سوريا، فيما أظهرت صور تواجدا لقيادات سلفية بحرينية في سوريا إلى جانب جماعات مسلحة بسوريا، وأظهر شريط مصور قيام أحد المنتسبين لجماعة "صقور الشام" بشكر الوفد البحريني على دعمه.

ونشرت سابقا مرآة البحرين ملفا موسعا عن دعم جماعات بحرينية، لداعش والنصرة وجماعات مسلحة أخرى في سوريا.