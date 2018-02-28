أمين عام المجلس الأعلى للمرأة تنفي وجود سجينات رأي بالبحرين
2018-02-28 - 4:17 م
مرآة البحرين: نفت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، وجود سجينات على ذمة قضايا سياسية بالبلاد، قائلة أن المعتقلات البحرينيات تم اعتقالهن لأنهن "قمن بقضايا تمس أمن الدولة أو تقع تحت وطأة الإرهاب".
وفي مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية، قالت الأنصاري إنه "من منطلق حرص المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، على تعرف وضع السجينات تبين من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية، بأنه لا يوجد ولا سجينة رأي في السجون، ومن يتواجدن فيه من قمن بقضايا تمس أمن الدولة أو تقع تحت وطأة الإرهاب"، على زعمها.
وتقبع في البحرين عدد من سجينات الرأي بتهم متعددة أبرزها "التستر" على مطلوبين في قضايا سياسية، والأسبوع الماضي حكمت محكمة بحرينية بسجن 4 بحرينيات 3 سنوات بالتهمة ذاتها، ثلاث منهن شقيقات.
ولا تعترف البحرين بوجود معارضين سياسيين لديها، وتتهمهم دائما بـ "الإرهاب"، لكن المجتمع الدولي ينتقد بشكل مستمر سجل البحرين الحقوقي ويطالبها بإجراء حوار جاد مع المعارضة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
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