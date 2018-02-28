البيت الأبيض: ترامب يبحث أنشطة إيران مع زعماء السعودية والإمارات

2018-02-28 - 4:44 م

مرآة البحرين (رويترز): قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع زعماء كبار بالسعودية والإمارات يوم الثلاثاء، أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار" وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي وجه الشكر إلى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في اتصالين هاتفيين على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج "التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو/حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب ومساندة خصمهم اللدود إيران. وتحاول الولايات المتحدة حل النزاع.

وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن الدول الأربع تستهدف انتهاك سيادتها.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون زيارة ترامب لعقد اجتماعات ثنائية في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تكون في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

وقال البيت الأبيض إن ترامب بحث أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي.