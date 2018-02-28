متحدث باسم تيريزا ماي: ولي العهد السعودي يزور بريطانيا في 7 مارس

2018-02-28 - 6:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بريطانيا في السابع من مارس/آذار لإجراء محادثات مع ماي ستشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي.

وقال المتحدث "تدشن الزيارة حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

"تتيح الزيارة أيضا فرصة لتحسين تعاوننا في مجابهة تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة الإنسانية في اليمن وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق وسوريا."

وناقشت ماي الزيارة مع أعضاء الحكومة اليوم بما في ذلك الإدراج المنتظر لشركة أرامكو السعودية الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ ويعد محور تنافس حاد بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال المتحدث "جرت مناقشة أن هناك إدراجا محتملا لأرامكو لكن الأمر لم يزد على ذلك".

وفي بيان منفصل صدر عقب اجتماعها مع الحكومة قالت ماي إن زيارة ولي العهد، وهي الأولى منذ تعيينه في يونيو/حزيران 2017، تتيح لبريطانيا الحديث "بصراحة وبشكل بناء" بشأن بواعث قلق مثل اليمن وأمن الشرق الأوسط.