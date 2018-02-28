فيديو: برنامج «الحسبة ضايعة» يعود من جديد على قناة اللؤلؤة

2018-02-28 - 7:15 م

مرآة البحرين: بعد انقطاعٍ دام قرابة العامين، عاد البرنامج السياسي النقدي "الحسبة ضايعة" على قناة اللؤلؤة في موسمٍ جديد، يقدّمه الإعلامي والصحفي البحريني "حسن قمبر".

وبثت قناة اللؤلؤة أولى حلقات البرنامج في الأول من أغسطس/ آب 2015، بعنوان من "يحكم البلد" والتي كشفت صراع الأجنحة في أوساط عائلة آل خليفة المستحوذة على السلطة منذ قرنين من الزمن، وقد حازت على أكثر من 52 ألف مشاهدة في زمنٍ قياسي على موقع اليوتيوب.

ويُعد برنامج الحسبة ضايعة أول برنامج "talk show" يبث على قناة معارضة بحرينية باللهجة الشعبية الدارجة، والذي سلط الأضواء على العديد من الأزمات السياسية في البلاد، وتحديدا ممارسات النظام الحاكم، وتعاطيه مع المطالبين بالتحول الديمقراطي في مختلف المراحل التاريخية، وصولاً لحراك 14 فبراير/ شباط 2011.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج يوم السبت 24 فبراير/شباط 2018 بعنوان "الحكم سامانديقه"، ضمن سلسلة حلقات أسبوعية مساء كل سبت، بجانب حلقاتٍ مستقلة يقدّمها "قمبر" على موقع اليوتيوب بعنوان "تناتيش من البحرين".