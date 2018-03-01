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100 دينار لوقف تنفيذ حكم بالحبس بحق الإعلامي محمد الشروقي
الإعلامي محمد الشروقي
2018-03-01 - 5:54 ص
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية الأربعاء (28 فبراير/ شباط 2018) بحبس الإعلامي محمد الشروقي 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بعد اتهامه بشتم النائب السابق عن الإخوان المسلمين محمد خالد.
وكان خالد قد تقدّم بشكوى ضد الشروقي بتهمة توجيه الإساءات والشتائم له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكانت السلطات قد أوقفت الشروقي قبل أيام بتهمة التشهير بأشخاص عبر تويتر، حيث يعتقد أنه يقف واثنين آخرين وراء حساب "نائب تائب" الذي سرّب محادثات بين الوكيل المساعد في مجلس الوزراء إبراهيم الدوسري والنائب أنس بوهندي.
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