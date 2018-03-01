البحرين: تأجيل محاكمة زعيم المعارضة حتى 8 الجاري لمرافعة النيابة

2018-03-01 - 3:51 م

مرآة البحرين: أجلت محكمة بحرينية الخميس (1 مارس/آذار 2018) محاكمة زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود حتى 8 مارس/ آذار الجاري لمرافعة النيابة.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لسلمان بالتخابر مع قطر على خلفية مكالمات هاتفية جرت بينه وبين رئيس وزارء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في إطار جهود سياسية لتسوية الأزمة التي اندلعت في البحرين فبراير/ شباط 2011.

ونفى أمين عام الوفاق الاتهامات التي وجهت له، في حين علّق رئيس وزراء قطر على الاتهامات في برنامج تلفزيوني مؤكداً أن المكالمات محل الاتهام كانت بعلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وضمن مبادرة خليجية- أمريكية لتسوية الأزمة.

وأكد نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي أن حمد بن جاسم أجرى مكالمتين مع الشيخ سلمان كان إحداها بحضور الملك والثانية بمعية مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق جيفري فيلتمان.