السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية لمتهمين بالتدرب في معسكر للحرس الثوري الإيراني

2018-03-01 - 4:05 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات على متهمين سافرا إلى إيران وتدربا في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، بينما برأت 3 متهمين في القضية مما أسند اليهم.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الخمسة للمحاكمة لأنهم بغضون عامي 2015 و2016:

أولاً: المتهمان الأول والثاني، تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الايراني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.

ثانيًا: المتهمون الثالث إلى الخامس، اشتركوا وآخرون مجهولون بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً بأن قام المتهم الثالث بتحريضهما على ارتكابها واتحدت إرادتهم معهما في ذلك وأمدوهما بوسائل الاتصال والأموال التي تمكنهما من إتمامها فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.