قرار من رئيس الوزراء بنقل مدراء في الداخلية

2018-03-01 - 4:07 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (6) لسنة 2018 بنقل مديرين في وزارة الداخلية هذا نصها :-

-المادة الأولى:

تُنقل فاطمة حسن الغتم مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بمحافظة العاصمة، لتكون مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بالمحافظة الجنوبية.

-المادة الثانية:

يُنقل عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ليكون مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بمحافظة العاصمة.

-المادة الثالثة:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.