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قرار من رئيس الوزراء بنقل مدراء في الداخلية
2018-03-01 - 4:07 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (6) لسنة 2018 بنقل مديرين في وزارة الداخلية هذا نصها :-
تُنقل فاطمة حسن الغتم مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بمحافظة العاصمة، لتكون مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بالمحافظة الجنوبية.
-المادة الثانية:
يُنقل عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ليكون مديراً لإدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع بمحافظة العاصمة.
-المادة الثالثة:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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