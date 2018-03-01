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ولي العهد السعودي يزور الولايات المتحدة في مارس
2018-03-01 - 4:21 م
مرآة البحرين (رويترز): قال مصدر بحكومة السعودية يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يسافر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في زيارة قصيرة بدءا من يوم 19 حتى يوم 22 من مارس آذار.
وقال المصدر لرويترز إن من المتوقع أن يزور ولي العهد واشنطن العاصمة ومدينتي نيويورك وبوسطن، مضيفا أن تفاصيل الجولة لم تحدد بالكامل بعد.
وستكون هذه الجولة الأولى لمحمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد الصيف الماضي بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف.
وسيبدأ محمد بن سلمان أيضا زيارة لبريطانيا في السابع من مارس/آذار يجري خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن قضايا مثل التطرف والإصلاح المجتمعي.
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