مقتل طفلين يمنيين وإصابة ثمانية في غارة على صعدة بشمال صنعاء

2018-03-01 - 4:31 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قتل طفلان يمنيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح في غارة على منطقة صعدة، معقل الحوثيين شمال صنعاء، بحسب ما أفادت الأربعاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وقالت المنظمة في حسابها بتويتر إن الغارة وقعت الثلاثاء، من دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها. وأضافت "إلى متى سيقتل أطفال اليمن، بينما أنه بالإمكان تجنيبهم ذلك؟".

والتحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، عادة ما ينفذ غارات ضد أهداف الحوثيين في هذه المنطقة. وتصيب هذه الغارات في بعض الأحيان مواقع مدنية، ويقول التحالف إنها وقعت "عن طريق الخطأ".

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليا بتلقي الدعم من إيران، في أيلول/سبتمبر 2014.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي أكثر من 9500 يمني، بينما أصيب أكثر من 50 ألف شخص آخر، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وفي كانون الثاني/يناير، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إحصائيات قاتمة حول أوضاع الأطفال في اليمن، معلنة عن مقتل وإصابة نحو خمسة آلاف طفل منذ التدخل السعودي، في وقت يواجه نحو 400 ألف طفل آخر خطر الموت جوعا.