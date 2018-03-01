البحرين تعيّن لوبي مقرّب من ترامب استشاريا للدبلوماسية الخاصة

2018-03-01 - 5:39 م

مرآة البحرين: قالت شركة SPG المتخصصة في الأعمال الدبلوماسية الخاصة، إنها وقّعت مع حكومة البحرين كزبون جديد.

وعرفت SPG بتوسع سريع مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تضم بين كوادرها أعضاء لوبي مقرّبين من ترامب.

وقالت الشركة إنها ستقوم "بتسهيل اجتماعات الحكومة البحرينية وتفاعلاتها مع مسئولي الإدارة الأمريكية". وسيكون جاكوب دانيلز، أحد كبار الموظفين في حملة ترامب في ميشيغان، واحدا من قادة اللوبي الذين سيمثلون البحرين.

وقال روبرت ستريك، مؤسس الشركة "يشرفنا أن نعمل مع أصدقائنا من البحرين وسفيرهم عبد الله آل خليفة" وأضاف "البحرين لديها قصة مدهشة لتشاركها، عن شعبها وتنوع اقتصادها وأهميتها كحليف حيوي للولايات المتحدة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ".