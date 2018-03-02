النيابة العامة امتنعت عن تقديم تسجيل كامل لمكالمات الشيخ علي سلمان وحمد بن جاسم

2018-03-02 - 5:24 ص

مرآة البحرين: امتنعت النيابة العامة في البحرين عن تقديم التسجيلات الكاملة للمكالمات التي جرت بين زعيم المعارضة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

واكتفت النيابة العامة بتقديم قرص احتوى على تجميع للمقاطع التي بثها تلفزيون البحرين فقط.

وكانت جمعية الوفاق قد طالبت الحكومة ببث كامل للمكالمات، مشيرة إلى أن اقتطاعها جاء بغرض إدانة الأمين العام فقط.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لسلمان بالتخابر مع قطر على خلفية مكالمات هاتفية جرت بينه وبين رئيس وزارء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في إطار جهود سياسية لتسوية الأزمة التي اندلعت في البحرين فبراير/ شباط 2011.

ونفى أمين عام الوفاق الاتهامات التي وجهت له، في حين علّق رئيس وزراء قطر على الاتهامات في برنامج تلفزيوني مؤكداً أن المكالمات محل الاتهام كانت بعلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وضمن مبادرة خليجية- أمريكية لتسوية الأزمة.

وأكد نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي أن حمد بن جاسم أجرى مكالمتين مع الشيخ سلمان كان إحداها بحضور الملك والثانية بمعية مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق جيفري فيلتمان.