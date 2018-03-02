أمر ملكي بإنشاء مركز "للتعايش السلمي" برئاسة خليفة بن حمد آل خليفة
2018-03-02 - 2:18 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه :
المادة الأولى
يُنشأ مركز يسمى " مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي " ، يتبع الديوان الملكي .
المادة الثانية
يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة الثالثة
تُحدد مبادئ وأهداف المركز وطريقة عمله بقرار من وزير الديوان الملكي .
المادة الرابعة
على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
كما صدر عن الملك أمر ملكي رقم (16) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:
المادة الأولى
يُشكل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وعضوية كل من :
1. بتسي بنيت ماثيسون عبدالرحمن .
2. فرا بونياوي دامابونهيران .
3. صلاح يوسف إبراهيم عبدالعزيز الجودر .
4. سوشيل مولجيمال .
5. إبراهيم داود إبراهيم نونو .
6. سمير صادق محمد البحارنة .
7. شهناز جابر حاجي جمال .
8. كرستوفر مارتن بوت .
9. كاميللو باللين .
10. مجيد محسن العصفور .
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
وصدر عن الملك أيضا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2018 بتعيين أمين عام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين الدكتور محمد طاهر القطان أميناً عاماً لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالإضافة إلى عمله .
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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