2018-03-02 - 2:18 م

مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه :

المادة الأولى

يُنشأ مركز يسمى " مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي " ، يتبع الديوان الملكي .

المادة الثانية

يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة الثالثة

تُحدد مبادئ وأهداف المركز وطريقة عمله بقرار من وزير الديوان الملكي .

المادة الرابعة

على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

كما صدر عن الملك أمر ملكي رقم (16) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:

المادة الأولى

يُشكل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وعضوية كل من :

1. بتسي بنيت ماثيسون عبدالرحمن .

2. فرا بونياوي دامابونهيران .

3. صلاح يوسف إبراهيم عبدالعزيز الجودر .

4. سوشيل مولجيمال .

5. إبراهيم داود إبراهيم نونو .

6. سمير صادق محمد البحارنة .

7. شهناز جابر حاجي جمال .

8. كرستوفر مارتن بوت .

9. كاميللو باللين .

10. مجيد محسن العصفور .

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

وصدر عن الملك أيضا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2018 بتعيين أمين عام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين الدكتور محمد طاهر القطان أميناً عاماً لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالإضافة إلى عمله .

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.