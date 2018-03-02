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طيران الخليج تقول إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد تجاوزات موظف سابق
2018-03-02 - 2:24 م
مرآة البحرين: قالت شركة طيران الخليج، الناقل الوطني للبحرين إنه ورد إلى علمها في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي تجاوزات تعاقدية متعلقة بموظف سابق يعود تاريخها إلى عامي 2014 و2015.
وعليه قامت الشركة - وفقا لصحيفة أخبار الخليج - باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما يكفل مصالحها، وحيث أن القضية مازالت متطورة أمام القضاء، فسوف تقوم شركة طيران الخليج بإصدار بيانات إضافية في الوقت المناسب.
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