» أخبار
غرفة التجارة: 68 مرشحا حتى الآن والأحد آخر موعد لتقديم الطلبات
2018-03-02 - 2:36 م
مرآة البحرين: أعلنت لجنة الانتخابات للدورة (29) بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن قبولها يوم أمس الأول الأربعاء طلبي ترشح كل من فاضل صليبي ومحمد صالح، إضافة إلى قبول طلبات ترشح كل من عبد الله مدن ومحمد عادل فخرو ويعقوب يوسف العوضي يوم أمس الخميس، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمرشحين المقبولين 68 مرشحا حتى الآن.
وجددت اللجنة دعوتها جميع الراغبين في الترشح لانتخابات الغرفة سرعة تقديم طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة، موضحة أن آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو الأحد 4 مارس 2018 ومن الساعة 8.00 صباحاً ولغاية الساعة 2.00 ظهراً في مبنى «بيت التجار».
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-03-02الاستئناف ترفض استبدال عقوبة السجن 3 أعوام لثلاثة متهمين بالتجمهر في المنامة
- 2018-03-02الاستئناف: السجن 15 عاما لمتهم بالمشاركة في تفجير عبوة بالدراز استهدفت شرطة
- 2018-03-02طيران الخليج تقول إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد تجاوزات موظف سابق
- 2018-03-02أمر ملكي بإنشاء مركز "للتعايش السلمي" برئاسة خليفة بن حمد آل خليفة
- 2018-03-02النيابة العامة امتنعت عن تقديم تسجيل كامل لمكالمات الشيخ علي سلمان وحمد بن جاسم
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus