غرفة التجارة: 68 مرشحا حتى الآن والأحد آخر موعد لتقديم الطلبات

2018-03-02 - 2:36 م

مرآة البحرين: أعلنت لجنة الانتخابات للدورة (29) بغرفة تجارة وصناعة البحرين عن قبولها يوم أمس الأول الأربعاء طلبي ترشح كل من فاضل صليبي ومحمد صالح، إضافة إلى قبول طلبات ترشح كل من عبد الله مدن ومحمد عادل فخرو ويعقوب يوسف العوضي يوم أمس الخميس، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمرشحين المقبولين 68 مرشحا حتى الآن.

وجددت اللجنة دعوتها جميع الراغبين في الترشح لانتخابات الغرفة سرعة تقديم طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الإدارة، موضحة أن آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو الأحد 4 مارس 2018 ومن الساعة 8.00 صباحاً ولغاية الساعة 2.00 ظهراً في مبنى «بيت التجار».