البحرين وكندا أكبر المتضررين من قرار ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات الحديد والألمنيوم

2018-03-02 - 11:01 م

مرآة البحرين: توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية قدرها 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم المستورد للولايات المتحدة، بدءا من الأسبوع القادم.

وفي تقرير خاص بتبعات القرار الاقتصادية، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن أكبر المتضررين من هذا القرار ستكون البحرين وكندا، وأضافت أنه من المتوقع تدهور العلاقات التجارية العالمية خلال الفترة المقبل وحدوث تباطؤ في النشاط التجاري لدول آسيا بعد البدء في تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة.

وتملك البحرين واحدا من أكبر 10 مصانع صهر ألمنيوم في العالم، وهي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). وكان مسؤول بالشركة قد صرّح لرويترز قبل أيام عن استثمار 3 مليارات دولار لبناء الخط السادس في الشركة، ورفع طاقة إنتاجها إلى 1.5 مليون طن سنويا، ما سيجعلها أكبر مجمع لصهر الألومنيوم في العالم.

وتعتمد خطّة توسيع المصهر على أن تقوم ألبا بتصدير 55% من إنتاجها للخارج، 12% منها إلى الولايات المتحدة الأميركية لوحدها، بحسب ما صرّح رئيس مجلس إدارتها دعيج بن سلمان آل خليفة.

لكن قرار ترامب يهدّد هذه المطامح، ولم يصدر رد فعل رسمي من البحرين تجاه ذلك حتى الآن.

ووصف العديد من المسئولين الدوليين قرار ترامب بأنه ينذر باندلاع حرب تجارية عالمية، لكن ترامب عبّر في تغريدة على حسابه في تويتر ردا على هذه التصريحات عن تأييده للحروب التجارية، وكتب أن الولايات المتحدة بإمكانها "الانتصار بسهولة" في الحروب التجارية. معتبرا هذه الحروب "أمرا جيدا".

في حين توعدت كندا باتخاذ إجراءات مقابلة إذا فرضت التعريفات الجمركية على صادراتها "دفاعا عن مصالحها التجارية وعمالها" بحسب بيان لوزير الخارجية الكندي، وعلق وزير التجارة الكندي على هذا القرار قائلا إن أي تعرفات أو حصص أمريكية على الصلب الكندي ستكون "غير مقبولة".

بينما قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه سيقترح في غضون أيام إجراءات مضادة للرد على قرار الولايات المتحدة والتي وصفها بأنها "تدخل سافر" لحماية الصناعة الأمريكية.

من جانبه قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في بيان إن المنظمة تشعر "بقلق واضح إزاء الإعلان عن خطط أمريكية لفرض تعرفات جمركية على الصلب والألمنيوم . احتمال التصعيد حقيقي، مثلما رأينا من ردود الفعل الأولية للآخرين".

وأضاف أن نشوب "حرب تجارية ليس في مصلحة أحد. منظمة التجارة العالمية ستتابع الوضع بشكل وثيق للغاية".

أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فقال يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لن يكون لديه خيار سوى الرد بالمثل إذا نفذت الولايات المتحدة خططا لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا.

من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضها على الصلب والألمنيوم ستشوه التجارة العالمية مضيفة أن أوروبا سترد الرد الملائم إذا مضت واشنطن قدما في تنفيذ الخطة.

وقال ديتير كيمبف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) بشكل منفصل إن الرسوم المزمعة تنذر بخطر نشوب حروب تجارة عالمية.

أما وزير المالية الفرنسي برونو لومير فقال إن أوروبا سترد بشكل مشترك وقوي إذا مضت إدارة ترامب قدما في خطط لفرض تعرفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأبلغ لومير الصحفيين بأن "جميع الخيارات على الطاولة"، مضيفا أن واشنطن يجب أن تتوقع ردا "قويا وأحادي الجانب ومنسقا" من الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية، أن يكون لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية قدرها 25% على واردات الصلب تأثيرا "مدمرا" على مجال الصناعة في المملكة المتحدة.

في حين عقدت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا لاتخاذ تدابير لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في بداية جلسة التعاملات يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن الرئيس دونالد ترامب أطلق حربا تجارية عالمية بهذا القرار.

ووردت انتقادات أخرى من النرويج، أستراليا، واليابان، المكسيك، الصين، والبرازيل، مهددا باتخاذ الرد المناسب.