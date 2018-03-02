البحرين وظّفت 7210 باكستاني خلال 2017
2018-03-02 - 11:09 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة باكستانية إن 7210 باكستانيا حصلوا على أعمال في البحرين عام 2017، بحسب أرقام رسمية صادرة عن هيئة حكومية في إسلام آباد.
يأتي هذا في ظل تفاقم أزمة البطالة بين المواطنين البحرينيين، وارتفاع عدد العاطلين عن 8500 عاطل مسجّل في وزارة العمل حتى نهاية عام 2016. وكان خبير اقتصادي قد قال لقناة الجزيرة الفضائية مطلع الشهر الجاري أن نسبة البطالة في البحرين تجاوزت 15%، بينما كانت الأرقام الرسمية حتى عام 2016 تفيد بأن النسبة لم تتجاوز 4.2%.
الصحيفة الباكستانية شكت من هبوط صادرات العمال الباكستانيين إلى البحرين ودول عربية أخرى مثل السعودية وقطر والكويت، واعتبرت أرقامها مخيّبة للآمال في 2017.
وحول السعودية تحديدا، نقلت الصحيفة أرقاما رسمية تكشف هبوطا درامي في أعداد العمالة الباكستانية الوافدة للمملكة خلال 2017، بمعدل الثلثين. وكشفت الأرقام أن السعودية استقدمت حوالي 143 ألف عامل باكستاني فقط خلال 2017، مقابل حوالي 462 ألفا في 2016.
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