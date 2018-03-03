رجل أعمال تفاجأ بإضافة اسم زوجته لقائمة مؤسسي شركة تملكها زوجة عامل بنغالي

مرسوم ملكي سمح للأجانب بتأسيس شركات ومزاولة أنشطة تجارية كانت تقتصر على البحرينيين

2018-03-03 - 5:36 ص

مرآة البحرين: أكد رجال أعمال أن المرسوم بقانون بالسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لهم، سمح للعمالة غير الماهرة بتأسيس شركات.

وتفاجئ رجل أعمال بأن زوجة أحد العمال الآسيويين (بنغالي) قامت بتأسيس شركة الشهر الماضي. وأفاد أن الآسيوية، التي جاءت للبحرين كمرافقة، أضافت اسم زوجته لقائمة مؤسسي الشركة دون إذنها.

وتساءل رجل الأعمال، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن ما سيضيفه هذا المرسوم للاقتصاد، مضيفا "هل من تشجيع الاستثمارات الأجنبية أن يتم السماح لخدم المنازل بمزاولة الأنشطة التجارية؟!".

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أحال أبريل العام 2016 إلى السلطة التشريعية مرسوما بقانون يسمح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين.

وفتح المرسوم الملكي الباب أمام جميع العمّال الأجانب في البحرين لتأسيس شركة ومزاولة جميع أشكال الأنشطة التجارية.

والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي يسمح للعمّال الأجانب بمزاولة أنشطة تجارية بالكامل.

ومنذ سحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، قامت البحرين باتخاذ إجراءات عقابية بحق فئات واسعة من بينها أصحاب الأعمال.