قبور الشهداء الثلاثة الذين قضوا في مياه الخليج

2018-03-03 - 7:08 ص

مرآة البحرين: ادعت صحيفة مملوكة من الديوان الملكي في البحرين أن 3 بحرينيين قضوا في البحر قُتلوا في النزاع في سوريا.

ونشرت صحيفة الوطن إعلان قالت إنه ينعى مقتلهم في الغوطة الشرقية، إلا أن الإعلان يتعلّق بنبأ تشييعهم (23 فبراير/ شباط 2018) بعد استشهادهم في مياه الخليج.

وتحاول جهات حكومية ربط المعارضة البحرينية بالنزاع المسلّح في المنطقة.

وكان البحرينيين الثلاثة قد استشهدوا في عرض البحر أثناء محاولتهم الفرار من البلاد حيث تلاحقهم السلطات البحرينية بسبب نشاطهم المعارض، في حين لازال رابع مفقودا.

وانتشلت السلطات الإيرانية جثث الشهداء ميثم محمد، سيد قاسم سيد خليل، وسيد محمود سيد عادل من المياه الإقليمية. وأعلنت عائلة حسن على إبراهيم أن ابنها مفقود.

ورجّحت مصادر معارضة تعرّض القارب الذي أقلّهم من البحرين لهجوم من قبل قوات خفر السواحل البحرينية أو قراصنة.

واستدعت السلطات البحرينية عوائل الأربعة للتحقيق، وذكرت معلومات أن الأجهزة الأمنية أخلت مسؤوليتها من الحادث.

وتم دفن الشهداء الثلاثة في مدينة قم الإيرانية.

ويقاتل عشرات من الموالين للعائلة الحاكمة البحرينية إلى جانب الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.