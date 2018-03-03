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محمد الجودر ينسحب من لجنة تحقيق في أملاك الوكيل المساعد إبراهيم الدوسري
محمد الجودر
2018-03-03 - 7:28 ص
مرآة البحرين: أعلن النائب محمد الجودر (2 مارس/ آذار 2018) انسحابه من لجنة التحقيق في ملكية الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري لأرض قام ببناء مجمع (الريم) عليها.
وجاء الإعلان عن لجنة التحقيق في أعقاب تسريب محادثات بين الدوسري والنائب أنس بوهندي هاجما فيها الديوان الملكي ونواب بينهم رئيس المجلس أحمد الملا.
واعتقل الإعلامي محمد الشروقي إلى جانب اثنين آخرين اتهما بالتشهير بأشخاص عبر تويتر، ويعتقد أنهم يديرون حساب نائب تائب الذي سرّب المحادثات.
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