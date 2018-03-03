الداخلية تعلن اعتقال 116 مواطنا وتتهمهم بالعمل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية

2018-03-03 - 5:26 م

مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن اعتقالها 116 مواطنا اتهمتهم بالتدرب لدى الحرس الثوري الإيراني، وبعلاقتهم مع حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية.

وفي بيان لها زعمت الداخلية (السبت 3 مارس/آذار 2018) أن المقبوض عليهم كانوا يخططون "لإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، ما بين ناقل للعبوات المتفجرة ومنفذ ميداني، فضلا عن تولي عدد منهم مسئولية تصنيع ونقل وتخزين المواد المتفجرة".

وأضاف البيان "دلت التحريات أن هذه العناصر، تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد، (...) حيث يقف وراء دعم وتمويل وتدريب عناصر هذا التنظيم الإرهابي، الحرس الثوري في إيران وأذرعه الإرهابية الخارجية ومنها كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية في العراق، وحزب الله الإرهابي في لبنان".

وادعت الداخلية أن من يقف خلف من تم اعتقالهم هم رجل الدين السيد عقيل الساري، ورجل الدين السيد مرتضى السندي بالإضافي إلى الشاب قاسم المؤمن، المتواجدين خارج البلاد.

وتقول السلطات إنها تمكنت من ضبط المواد التالية:

(1) حوالي 42 كيلوجرام من مادتي C4 وTNTشديدة الانفجار

(2) أكثر من 757 كيلوجرام من مادة نترات اليوريا

(3) أسلحة كلاشينكوف ومسدسات وطلقات نارية وصواعق

(4) عدد من القنابل المغناطيسية واليدوية

(5) عدد من العبوات المضادة للأفراد والمركبات المصفحة وخارقة للدروع

(6) عدد من المركبات التي تم استخدامها في عمليات نقل المواد المتفجرة.

(7) أربع قذائف متشظية، يتم إطلاقها بواسطة قاذف الـ RPG وتستخدم لتدمير العربات خفيفة التصفح وتلحق إصابات مميتة بالأفراد واتضح بعد فحصها من قبل المختبر الجنائي، تطابق ثلاث منها في المواصفات مع عبوة PG7 والتي يتم إنتاجها في المصانع الحربية الإيرانية.

وفي ختام البيان الذي بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية، قالت وزارة الداخلية إنها أحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.