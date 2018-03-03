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ناصر بن حمد يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني في لندن لبحث "التعاون العسكري"
2018-03-03 - 5:42 م
مرآة البحرين: زار قائد الحرس الملكي البحريني ونجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني في العاصمة البريطانية لندن.
وقال بيان رسمي إن ناصر بن حمد ناقش مع السير ستيوارت بيتش رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني "تبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري".
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