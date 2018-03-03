تأييد الحبس سنة لمتهم بمحاولة الهروب من مركز شرطة الحد

2018-03-03 - 5:47 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الخامسة بتأييد الحكم بالحبس سنة على متهم واحد حاول الهروب من مركز شرطة الحد.

وكان المجني عليه وهو شرطي أفاد بأنه أثناء وبسبب أدائه لوظيفته على حراسة بوابة مركز شرطة الحد، فوجئ بقيام المتهم والموقوف من قبل مركز الشرطة بدفعه من الخلف قاصدا الهروب، ما أدى سقوطه على إحدى السيارات وأصيب في ظهره ويده اليسرى محدثا ما به من الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوى، وقال المجني عليه إنه وشرطيا آخر تمكنا من اللحاق بالمتهم خارج أسوار مركز الشرطة وتمكنا من القبض عليه.

أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 8/4/2014، اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام والشرطي المجني عليه وذلك بأن دفعه من ظهره ولم يفض ذلك الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.