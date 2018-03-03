رئيس الجمارك: تطبيق نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد في مطلع أبريل المقبل

2018-03-03 - 5:52 م

مرآة البحرين: أعلن رئيس شئون الجمارك أحمد بن حمد آل خليفة بأن الموعد الفعلي لتطبيق نظام التخليص المسبق للشاحنات بجسر الملك فهد هو الأول من أبريل/نيسان لهذا العام.

ومن المقرر أن تقوم شئون الجمارك بتدشين نظام التخليص المسبق في الأول من شهر إبريل القادم، حيث يعتمد النظام على 4 خطوات، الخطوة الأولى استلام الشركة المستوردة للمستندات من الشركة المصدرة، الخطوة الثانية يقوم المخلص الجمركي بإعداد البيان الجمركي قبل وصول الشاحنة ودفع الرسوم والضريبة الجمركية إن وجدت، الخطوة الثالثة عند وصول الشاحنة يتم توجيهها إلى المسار المناسب لها وتخليصها في أسرع وقت ممكن، أما الخطوة الرابعة والأخيرة فيقوم ضابط الجمارك بالمراجعة النهائية ويسمح للشاحنة بالخروج.

وتكمن الأهمية عند شئون الجمارك في تحديد إذا كانت هناك حاجة إلى المسح الضوئي أو التفتيش اليدوي أو الإفراج عنها بشكل مباشر، مما يساهم في اختصار الزمن الذي وصل إلى أقل من 5 ساعات، و لكن طموح شئون الجمارك أكبر من خلال العمل بنظام يتطلب من كل المستوردين إعطاء المعلومة للمخلص حتى يقوم بعملية التخليص ودفع الرسوم وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية إن وجدت قبل وصول الشاحنة.