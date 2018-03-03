المباحث تستدعي شقيق الشهيدين حمدان للتحقيق غدا

2018-03-03 - 6:01 م

مرآة البحرين: استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، شقيق الشهيدين مصطفى ومحمد حمدان، الشاب عمار حمدان للتحقيق دون معرفة الأسباب.

وجاء في الإحضارية التي استلمتها عائلة حمدان، ما يفيد على ضرورة تواجد الشاب عمار حمدان في مبنى التحقيقات والأدلة الجنائية عند التاسعة والنصف من صباح غد الأحد 4 مارس/آذار 2018.

وتستدعي السلطات بشكل مستمر عوائل الشهداء والنشطاء والمعتقلين، وذلك لممارسة أكبر قدر ممكن من التضييق، فيما تعتبر منظمات حقوقية ذلك "استهدافا ممنهجاً" لهذه العوائل.