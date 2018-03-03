‏نائب سابق عن «خلية 116»: صراخ السلطة لأجل مزيد من الدعم المادي الخليجي

2018-03-03 - 10:39 م

مرآة البحرين: وصف النائب السابق المعارض علي الأسود إعلان وزارة الداخلية اليوم عن اعتقال خلية جديدة تضم 116 معتقلاً، بأنه «حديث مستهلك المقصود منه الصراخ والعويل للخارج لمزيد من الدعم المادي من دولتين خليجيتين»، وطالب الأسود السلطة بوقف هذه الادعاءات عبر قوله «كفى هراءً».

وقال الأسود الذي يعيش منذ العام 2011 في العاصمة البريطانية لندن، إن «شعب ⁧البحرين ⁩ حضاري لديه مطالب سياسية ينشد منها ⁧الديمقراطية ⁩ بعيدا عن السرد الفاشل للخلايا التي تضر بسمعة البلد وتضر بالاقتصاد المهترئ نتيجة سوء إدارة الموارد، ونحن في بلد المليون نخلة متمسكون بالحل السياسي عبر ⁧الحوار الوطني ⁩ للوصول إلى شراكة سياسية حقيقية وفق مقررات الأمم المتحدة». ⁩

وأضاف بأن «إستمرار إتهام الخارج بالحراك المطلبي السلمي في ⁧البحرين، ⁩ والزج بثلاث دول حديث مستهلك المقصود منه الصراخ والعويل للخارج لمزيد من الدعم المادي من دولتين خليجيتين، الإخراج هذه المرة لمسرحية لل 116 أكثر فشلاً من السابق، العدد لأجل طلب دعم عسكري أكثر وهذا يفتح مجال للفساد أكثر كذلك».

وسخر الأسود من هذه الاتهامات بقوله «دول تحارب إرهاب ⁧داعش ⁩ فاضية إلى "قدور وطحين" تهربه إلى ⁧البحرين ⁩ لأجل التخريب».

واختتم حديثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر « كشعب محب لوطنه سنقف جميعا ضد أي دولة تهدد أمن وطننا، وابتعدوا أنتم عن تشويه سمعة بلادنا وأخذها للحضيض في كل المجالات الحقوقية والأمنية والإقتصادية وغيرها، كفى هراء...لنا مطالب سياسية عادلة بشهادة كل العالم».