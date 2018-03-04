2018-03-04 - 12:41 م

مرآة البحرين (أ.ف.ب): أعلنت البحرين السبت اعتقال 116 شخصا لاتهامهم بالانتماء إلى خلية "إرهابية" على علاقة بالحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة البحرين الرسمية للأنباء أن الأجهزة الأمنية أحبطت خلال العملية عددا من الهجمات وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

واتهم البيان الخلية بالتخطيط لاستهداف "قيادات ومنسوبي (عناصر في) الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر".

كما اتهم المعتقلون بأنهم اعضاء في خلية شكلها الحرس الثوري الإيراني، واورد البيان أن 48 منهم تلقوا التدريب العسكري في إيران والعراق ولبنان.

وأضاف أنهم تلقوا التدريب على استخدام المتفجرات والأسلحة الخفيفة والقاذفات.

وصادرت السلطات 42 كلغ من المواد الشديدة الانفجار، و757 كلغ من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وعددا من بنادق الكلاشنيكوف والقنابل، بحسب البيان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي طالبت بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، وتتهمهم بأنهم على صلة بإيران التي تنفي دعم أي محاولة للإطاحة بالحكم في البحرين.

وفي يناير/كانون الثاني اعتقلت الشرطة 47 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.