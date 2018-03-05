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ملك البحرين يشيد بدور أجهزته الأمنية
حمد بن عيسى خلال استقباله عمه رئيس الوزراء (بنا)
2018-03-05 - 5:27 ص
مرآة البحرين: أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحد (4 مارس/ آذار 2018) بجهود أجهزته الأمنية، بعد القبض على 116 شخص تم توجيه لهم تهم بتشكيل خلية إرهابية.
وخلال استقباله عمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بأشاد الملك بـ "سرعة الكشف والقبض على المجموعات الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار البلاد".
ومنذ سحق الاحتجاجات المطالبة بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة مارس/ آذار 2011، أعلنت البحرين عن كشف عشرات التنظيمات المسلحة، في وقت تعتبرها المعارضة محاولات لدمغ المحتجين السلميين بالإرهاب.
وكانت قوات الشرطة قد داهمت منازل في مناطق معارضة واعتقلت العشرات قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي عن كشف مخطط إرهابي.
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