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72 مترشحا يتنافسون على عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة
بيت التجار
2018-03-05 - 5:47 ص
مرآة البحرين: أعلنت لجنة الانتخابات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن عدد المترشحين لانتخابات الغرفة بلغ 72 مترشحا مع إغلاق باب الترشح أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2018).
ومن المقرر أن تجري انتخابات الغرفة في العاشر من الشهر الجاري. ويتنافس المترشحون على 18 مقعدا.
وشهد مجلس الإدارة الأخير انقسامات حادة دفعت بعدد من الأعضاء لتقديم استقالتهم وتبادل اتهامات بالفساد.
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