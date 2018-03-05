البحرين: 3 شقيقات يمثلن اليوم للتحقيق في مبنى المخابرات

2018-03-05 - 6:12 ص

مرآة البحرين: تمثل اليوم الاثنين (5 مارس/ آذار 2018) شقيقات الشهيد مصطفى يوسف للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات) سيء الصيت.

ولم تبلغ المخابرات الشقيقات الثلاث عن سبب الاستدعاء.

وذكرت معلومات صحافية أن القوات داهمت منزل يوسف في الدراز حيث تقيم والدته.

وكان الشهيد مصطفى من بين ثلاثة قضوا العام الماضي خلال محاولته الفرار خارج البلاد بعد أن أطلقت قوات خاصة النار على قارب كان يقلهم.