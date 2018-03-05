الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها تدرب 160 عاملا في جهاز الأمن الوطني

2018-03-05 - 2:22 م

مرآة البحرين: قال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خليفة الفاضل بأن مركز التدريب التابع للمؤسسة قام بتدريب 248 شخصا في فبراير 2018، مشيرا إلى أن 160 منهم ينتمون إلى جهاز الأمن الوطني.

وأضاف إن المؤسسة قدمت عددا من البرامج التثقيفية العامة وورش العمل المتخصصة في الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن إقامة الندوات والفعاليات والبرامج التدريبية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن ولايتها الواسعة بموجب قانون إنشائها والهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وقال إن زيادة عدد المتدربين إلى 248 شخصا يعود إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، لتدريب 160 عاملاً من الجهاز (المتورط بتعذيب المعارضين)، حيث من المفترض أن يتم تدريبهم على "على مبادئ حقوق الإنسان".

ويعتبر جهاز الأمن الوطني من أبرز الأجهزة التي تمارس التعذيب لانتزاع اعترافات المعارضين، أو لابتزازهم للعمل كمخبرين، وقد وثقت منظمات حقوقية إفادات عدد من النشطاء في تقرير شهير تحت عنوان "غرف الموت"، تم نشرها العام الماضي، ولاقى انتشارا واسعا، ما تسبب بضغوط شديدة على الجهاز للكف التعذيب الممنهج.