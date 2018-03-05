2018-03-05 - 2:24 م

مرآة البحرين (أ ف ب): وصفت طهران الأحد الاتهامات التي أطلقتها السلطات البحرينية السبت بإعلانها اعتقال 116 شخصا عناصر في خلية "إرهابية" تقف إيران وراءها، بأنها "فرضية بالية".

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت أن "تكرار الفرضيات البالية والاتهامات التي لا أساس لها لن يساعد إطلاقا السلطات البحرينية في تسوية المشاكل التي تواجهها مع رعاياها".

وأضاف "نوصي مجددا المسؤولين البحرينيين بإرساء أسس حوار مع شعبهم بدلا من تعزيز الإجراءات الأمنية".

وأعلنت البحرين السبت اعتقال 116 شخصا لاتهامهم بالانتماء إلى خلية "إرهابية" على علاقة بحرس الثورة الإيراني.

واكد بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء في البحرين أن الأجهزة الأمنية أحبطت خلال العملية عددا من الهجمات وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

كما اتهم المعتقلون بأنهم عناصر في خلية شكلها حرس الثورة وأن 48 منهم تلقوا تدريبات عسكرية في إيران والعراق ولبنان.

وأضاف إنهم تلقوا التدريب على استخدام المتفجرات والأسلحة الخفيفة والقاذفات.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي طالبت بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، وتتهمهم بأنهم على صلة بإيران التي تنفي دعم أي محاولة للإطاحة بالحكم في البحرين.