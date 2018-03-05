جبهة العمل الإسلامي في لبنان تستنكر قرار ملك البحرين إنشاء مركز للتطبيع مع إسرائيل

2018-03-05 - 2:26 م

مرآة البحرين: استهجنت ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ إصدار ملك ​البحرين​ حمد بن عيسى قراراً بإنشاء مركز للتطبيع مع إسرائيل​ تحت مسمى "مركز حمد العالمي للتعايش السلمي" والذي يضمّ أعضاء وفد التطبيع مع اسرائيل الذي زار فلسطين قبل أشهر.

وقال بيان للجبهة إن الوفد البحريني الذي ذهب لفلسطين "أطلق مواقف وتصريحات استفز فيها مشاعر الأمة العربية والاسلامية، وهي تصريحات مخالفة لواقع وقوف الشعب البحريني الأصيل إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ المحقة على مدى الحقبة التاريخية السابقة وإلى يومنا هذا".

وأكمل البيان "وقد زار هذا الوفد البحريني المطبّع المؤلف من 24 شخصاً إسرائيل ضمن ما يُسمى جمعية "هذه هي البحرين" التي شكلها أيضاً الملك البحريني في حينه وبدعم من ديوانه الملكي لتلميع صورة هذا النظام والتغطية على الانتهاكات الفاضحة التي يمارسها ضد شعبه وضد المطالبين بالحرية والإنصاف وبحقّ المشاركة في الحكم وبالتعددية".

وختمت بالقول إنها تعرب عن أسفها الشديد "لهذه الحالة المزرية التي وصلت إليه جراء تفرد بعض الحكام وابتعادهم عن الحق وعن تلبية مطالب شعوبهم وعن استمرارهم في غيهم وطغيانهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني الغاصب دون خجل أو حياء"، وفق البيان.