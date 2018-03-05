الكاتبة لولوة آل خليفة: رئيس الوزراء خليفة بن سلمان رفض استقبال رئيس مجلس النواب أحمد الملا

2018-03-05 - 3:14 م

مرآة البحرين: قالت لولوة آل خليفة الكاتبة في أخبار الخليج والمقربة من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الأخير رفض أمس الأحد 4 مارس/آذار 2018 استقبال رئيس مجلس النواب أحمد الملا.

وعزت الكاتبة المنتمية للأسرة الحاكمة في تغريدة لها السبب إلى "ما حصل في مجلس النواب من تجاوزات قانونية ودستورية" في إشارة للجنة التحقيق التي شكلت بهدف التحقيق في استيلاء الوكيل بديوان رئيس الوزراء إبراهيم الدوسري على أرض كانت مخصصة لإقامة مدرسة، وقضية النائب المقرب من رئيس الوزراء أنس بوهندي الذي كانت هناك محاولة لرفع الحصانة عنه.

وكان لافتا أن يعيد التغريدة النائب أنس بوهندي.

ورئيس المجلس النواب أحمد الملا مقرب من جناح الديوان الملكي الذي يقوده وزير الديوان خالد بن أحمد، والوزير أحمد عطية الله، أبرز وجوه "تقرير البندر".