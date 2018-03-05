حاخام أمريكي بعد زيارته المنامة: أراهن على البحرين في إقامة علاقات دبلوماسيّة بين إسرائيل ودول الخليج خلال عامين (فيديو)

لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الحاخام الأمريكي مارك شناير في البحرين عام 2011

2018-03-05 - 9:32 م

مرآة البحرين: قال حاخام أمريكيّ بارز يوم الأربعاء الماضي (28 فبراير/شباط 2018) إنّ دول الخليج العربي ذات الأغلبيّة المسلمة تنتظر من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" القيام بمبادرة "جريئة وشجاعة" لبدء إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ووفقًا للمقابلة التي أجرتها قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيليّة (i24NEWS) معه، أعرب الحاخام "مارك شناير" أنّه سيكون جريئًا جدًا في توقّعه بأننا سنرى "علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج في غضون عامين".

ورأى الحاخام الذي قاد وفدًا يهوديًا من نيويورك إلى البحرين لمدة 3 أيام في طريقهم إلى زيارة القدس المحتلّة، أنّه من بين الدول الخليجية الست، البحرين هي الأكثر حرصًا على التقارب مع الدولة اليهوديّة.

واعتبر أنّه "إذا كان عليّ أنّ أراهن على أحد هذه الخيول الستّة في السباق، فسأراهن على البحرين"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ الملك حمد لطالما كان علنيا في التعبير عن دعمه وتواصله مع إسرائيل منذ اجتماعه به عام 2011.

وقال تعليقا على موقف الملك حمد إنّه "متفائل جدًا بأننا نعيش في وقت رائع تتقارب فيه إسرائيل ودول الخليج من بعضها البعض".

كما أكد شناير أنه قام بتسهيل محادثات بين الملك حمد وإسرائيل، مؤكّدًا أنّه "نقل بعض الرسائل إلى مسؤولين إسرائيليين".

ومن ناحية أخرى اعتبر شناير أنّ الطريقة التي يمكن أن تلعب بها إسرائيل دورًا بناءً في الصراع بين قطر ودول الخليج الأخرى هي تشجيع إدارة "ترامب" على حل هذا الصراع.

ولفت الموقع الإسرائيلي أنّ البحرين، الدولة ذات الأغلبيّة الشيعيّة والتي يحكمها نخبة استبداديّة من السنّة، لطالما حافظت على تعاون استخباراتي متحفّظ عليه مع اسرائيل.