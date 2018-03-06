ماي تثير المخاوف بشأن اليمن خلال زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا

تيريزا ماي خلال لقاء سابق مع محمد بن سلمان في الرياض (رويترز)

2018-03-06 - 2:34 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن ماي ستثير مخاوف بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.

وأضاف للصحفيين "ستسلم بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة ولكن ستؤكد على أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل بما في ذلك عبر الموانئ".