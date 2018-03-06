الشاعر ينهي التحقيق في ملكية الدوسري لمجمع الريم ويقول إنها مطابقة للقانون!

2018-03-06 - 5:23 ص

مرآة البحرين: أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ملكية أرض مجمع الريم خالد الشاعر إنهاء عمل اللجنة، مشيرا إلى أن ملكية الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري للأرض مطابقة للقانون.

وكان الشاعر قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في ملكية الدوسري للأرض، التي قال إنها مخصصة لبناء مدرسة قبل أن يستولي عليها.

وانسحب جمال بوحسن ومحمد الجودر من اللجنة لأسباب مشابهة.

ورشحت معلومات، لم يتسن التحقق منها، عن وقوف رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة إلى جانب الدوسري.

وألمح الشاعر، عبر حسابه على تويتر، إلى تعرضه لضغوط لإنهاء عمل اللجنة غير أنه قال إنه سيستمر في ذلك ولو كلّفه حياته، قبل أن يعلن يوم أمس إنهاء عمل اللجنة.

وجاء تشكيل اللجنة بعد تسريب محادثات بين الدوسري والنائب أنس بوهندي انتقدا فيها نواب بينهم الشاعر وجمال بوحسن، وهاجما فيها وزير الديوان الملكي أحمد عطية الله دون تسميته.