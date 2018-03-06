المعراج يقول إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يشكل تحديا للاقتراض

2018-03-06 - 5:37 ص

مرآة البحرين: قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الاثنين (5 مارس/ آذار 2018) إن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يشكّل تحديا جديدا لخطط إصدار السندات.

وقال المعراج إن المصرف المركزي لديه توازن دقيق جدًا في كيفية التعامل مع الوضع المالي الحالي (...) نغطي عجز الميزانية جزئيًا من خلال الاقتراض الدولي، غير أنه لفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يشكل تحديًا لخطط إصدار السندات.

وعن ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي قال "سنواصل ربط عملتنا بالدولار، استفدنا من ذلك خلال السنوات الماضية (...) عائداتنا تأتي من النفط المسعر بالدولار، وطالما بقيت هذه العلاقة فنحن سنحافظ على الربط".