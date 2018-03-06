البحرين تسعى لزيادة استيعاب خط أنابيب النفط مع السعودية

2018-03-06 - 7:20 ص

مرآة البحرين: أكد وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة إن بلاده ماضية في مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب بين البحرين والسعودية.

وقال في تصريح على هامش افتتاح مؤتمر للعلوم الجيولوجية إن "أعمال الإنشاء والتحديث في مشروع استبدال وتحديث خط أنابيب النفط بين البحرين والسعودية، تمضي حسب الخطة".

وبيّن أن بلاده تسعى لمضاعفة السعة الاستيعابية للأنابيب الحالية التي مر عليها أكثر من 70 عاماً.

وكان خط الأنابيب قد تعرض لحريق هائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تعلن الداخلية البحرينية أن الحريق كان مدبرا.

وتشترك البحرين والسعودية في إنتاج حقل أبو سعفة النفطي الذي يمثّل المصدر الرئيسي للإيرادات البحرينية من النفط الخام.