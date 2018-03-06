إلغاء ترخيص بنك تركي في البحرين مع زيادة التباين السعودي - التركي

2018-03-06 - 7:38 ص

مرآة البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي الترخيص عن إلغاء الترخيص الممنوح للمصرف التركي "تركي فايننس كالتيم بنكاسي أي أس"، وذلك مع زيادة التباين في وجهات النظر بين السعودية وتركيا.

وجاء في القرار الذي أصدره محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج "أنه يلغى ترخيص مصرف قطاع ( فرع - وفقا للمبادئ الإسلامية) لـ "تركي فايننس كاتيلم بنكاسي أيه.أس" الممنوح له في 2015 والمسجل تحت السجل التجاري رقم 92974".

وكانت مجموعة "ام بي سي" السعودية قد أعلنت توقفها عن بث المسلسلات التركية، وأرجعت القرار إلى ارتفاع الكلفة الاقتصادية ودعم الانتاج العربي.

وتقدّر خسائر المجموعة السعودية جراء القرار بنحو 50 مليون دولار، وفقا لتقرير بثته قناة الميادين.

وتوترت العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى على خلفية الأزمة الخليجية.

وفور قطع العلاقات مع قطر أرسلت تركيا 3 آلاف جندي إلى الدوحة في إطار اتفاق استراتيجي، وأعلنت مساندتها للموقف القطري.